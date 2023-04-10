В Ленобласти столкнулись «Шкода» и мопед

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, по имеющейся информации, 9 апреля около 17.00 в Ленобласти на 102-м километре трассы А-121 «Санкт-Петербург – Сортавала — Петрозаводск» водитель на мопеде влетел в «Шкоду», которая ехала тогда по встречке.

Как итог, и водитель, и пассажир мопеда были госпитализированы. Состояние первого оценивается как тяжелое, второго — как удовлетворительное.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что современным кибермошенникам стало мало краж с банковских карт, они решили пробраться еще и к бонусным. Теперь под угрозой ваши магазинные баллы и кэшбэки.