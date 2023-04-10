Российские таможенники отыскали человеческий череп в посылке

Человеческий череп нашли таможенники в посылке, отправленной в США. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в своем телеграм-канале.

Поясняется, что такую находку отыскали при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть.

Отправитель указывал в декларации, что отправляет пластиковую анатомическую модель. Однако по данным экспертов, череп-то вполне себе настоящий.

Останки изъяли и передали сотрудникам полиции.

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