Петербуржцы ужасно страдают от пыли в городе

Пришла весна, а вместе с ней и сезонные аллергии. Вот только жалуются горожане совсем не на цветения, а на сильную пыль в Петербурге, которая так и налипает на лицо.

Так, читатель Мойки78 рассказал, что по дороге во время прогулки ему приходилось неоднократно заходить по пути в кафе, ведь чувство налипающей пыли так и не отступало от него. Только это и спасало его от пылевой аллергии, уверяет читатель.

Из-за того, что дорожные службы не навели порядок в городе после зимы, улицы не расчищены, аллергикам вовсю приходится закупаться таблетками. Аллергиков сопровождают чихания, постоянно слезящиеся глаза и тело, которое постоянно чешется. Без таблеток таким горожанам сейчас ну никак не обойтись.

Жители отмечают, что «из-за малейшего дуновения ветра образуются пыльные бури высотой в десятки метров».

аллергия общество


 

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