У «Чебурашки» может появиться продолжение

Одним из самых кассовых фильмов в России в последнее время стал фильм «Чебурашка». Теперь, как оказалось, у удачной кинокартины может появиться продолжение. Об этом рассказал один из актеров фильма — Сергей Гармаш. Такими планами он поделился на премьере фильма в Геническе Херсонской области.

«Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет», – сказал Сергей Гармаш, пишет РИА Новости.

По их словам, после озвученных планов в зале раздались аплодисменты.

Также ранее было известно, что гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев сказал, что ВГТРК и киностудия уже обсуждали, как будет выглядеть новый проект. Однако было принято решение пока не разглашать подробности, так как не хочется давать лишние надежды раньше времени.

Ранее сообщалось, что

кино общество


 

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У «Чебурашки» может появиться продолжение
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