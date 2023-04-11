Российские таксисты просят ввести трёхлетний мораторий на медосмотры

В России предложено ввести трёхлетний мораторий на медицинские осмотры таксистов перед рейсом и после него. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ. Ведомство обратилось в «Объединение самозанятых России», в котором состоят 30 тыс. перевозчиков.

Так, предрейсовый и послерейсовый медосмотры могут стать обязательными с 1 сентября. Представители объединения считают, что такие требования выполнить нереально. Почему же? Представители ниши видят проблему в отсутствии необходимой инфраструктуры и специалистов.

В профильном комитете Государственной думы считают, что сложности определенные действительно могут возникнуть, однако не согласны с требованием таксистов ввести мораторий на три года — считают, что это слишком долго для решения имеющихся проблем.

Сейчас водители обязаны проходить медосмотры один раз в десять лет. Если в путевых листах не будет информации о них, то им и работодателю грозит штраф от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.