В Кремле объяснили, зачем нужны электронные повестки

Сегодня, 11 апреля, многие всполошились из-за новостей про электронные повестки в армию. В Кремле считают, что этот формат воинского учета — необходимость. Тогда система станет более доступной, понятной и информативной.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот законопроект ни коим образом не связан с мобилизацией, речь только о том, чтобы привести систему воинского учета в соответствие с требованиями времени, пишет ТАСС.

Он пояснил, что получение такой повестки станет равнозначно получению бумажной версии.

В Кремле также не считают, что этот законопроект приведет к панике и новой волне эмиграции.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ сегодня, 11 апреля, должна рассмотреть поправки, касающиеся призывников на срочную службу. Рассказываем о самых главных изменениях.