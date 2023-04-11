На Пулковском шоссе случилось смертельное ДТП

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось 11 апреля около 11.30. Так, водитель «Скании» ехал по Московскому проспекту, Пулковскому шоссе. Там и наехал на пенсионера. Последний просто стоял возле своего сломанного автомобиля «ВАЗ», говорят в полиции.

Как итог, после ДТП мужчина от полученных травм скончался. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливаю детали ДТП, говорят в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что сегодня, 11 апреля, многие всполошились из-за новостей про электронные повестки в армию. В Кремле считают, что этот формат воинского учета — необходимость. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.