В Петербурге взлетели продажи апартаментов

В первом квартале текущего года продажи апартаментов в Санкт-Петербурге выросли в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба компании NF Group.

По их данным, только с начала года в городе продали порядка 630 апартаментов. Суммарно их площадь достигла 19,6 тысячи «квадратов». Интересно, что заметнее всего росли продажи несервисных апартаментов, которые составляют почти 70% от всех проданных.

Уточним, что под несервисными понимаются те, которые покупаются для жизни. Эти апартаменты готовы для проживания, чаще всего сдаются в аренду, пишет «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось, что с наступлением весны многие открывают окна, чтобы впустить свежий воздух в помещение. Вот только вместе с таким, казалось бы, совсем безобидным мероприятием, приходит и проблема — падение детей из окон. Рассказываем, как уберечь себя и своих чад от этой проблемы.

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