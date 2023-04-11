В Петербурге взлетели продажи апартаментов

В первом квартале текущего года продажи апартаментов в Санкт-Петербурге выросли в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба компании NF Group.

По их данным, только с начала года в городе продали порядка 630 апартаментов. Суммарно их площадь достигла 19,6 тысячи «квадратов». Интересно, что заметнее всего росли продажи несервисных апартаментов, которые составляют почти 70% от всех проданных.

Уточним, что под несервисными понимаются те, которые покупаются для жизни. Эти апартаменты готовы для проживания, чаще всего сдаются в аренду, пишет «Деловой Петербург».

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