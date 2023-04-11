Врач Ященко рассказала, зачем нужен суперфуд

Слышали ли вы когда-то такой термин как суперфуд? Фактически, это продукты, которые насыщены нутриентами и биоактивными веществами. К такой еде относятся яйца, кефир, йогурты. Также имеет смысл обратить внимание на льняное масло. Об этом рассказала диетолог Екатерина Ященко.

В последнем достаточно много жирных кислот, а также содержится клетчатка. Первое поможет в снижении уровня сахара и холестерина в крови, а второе — простимулирует работу желудочно-кишечного тракта, говорит она.

В качестве суперфуда на завтрак можно добавить авокадо. Оно богато мононенасыщенными жирами, а также альфа-линоленовой кислотой, которая необходима для здоровья сердечно-сосудистой системы, сказала диетолог в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург»

Ранее сообщалось, что в Петербурге жителю удалось заметно сбросить вес — минус 35 килограммов за 1,5 месяца. Все дело в том, что ему удалили часть желудка, таким образом уменьшив его объем.