Петербуржец похудел на 35 килограммов за 1,5 месяца

В Петербурге жителю удалось заметно сбросить вес — минус 35 килограммов за 1,5 месяца. Все дело в том, что ему удалили часть желудка, таким образом уменьшив его объем. Пациент попросту не сможет так много есть. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Изначально вес мужчины достигал 200 килограммов. Кроме этого, он еще и имел сопутствующие заболевания. Врачам было важно провести операцию быстро, ведь каждая минута на столе — повышение рисков осложнений.

Все-таки операция прошла успешно. За полтора месяца после операции Алексей похудел на 35 килограммов.

Ранее сообщалось, что все, с сегодняшнего дня вопрос продажи вейпов для подростков закрыт. Теперь Государственная дума окончательно утвердила законопроект, который запрещает это делать.