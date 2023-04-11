На Камчатке откладывается туристический сезон из-за вулкана

Ввиду извержения вулкана на Камчатке туроператоры сообщают, что туристический сезон в регионе ещё не начался, приезд туристов пока откладывается. Об этом в своем телеграм-канале рассказала Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что обычно на Камчатку туристы стремятся попасть не ранее конца мая, так что можно предположить, что влияния на туристический сезон извержение вулкана не окажет.

Аэропорт Елизово Петропавловска-Камчатского работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что суд привлек к административной ответственности владельца хостела «ЭкономЪ» Евгения Явного. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в телеграм-канале. Как выяснилось, Роспотребнадзор этим бизнесом заинтересовался еще в начале апреля, заприметив там много нарушений. Подробнее об этой ситуации вы можете прочесть в нашем материале.