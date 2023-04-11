Петербуржец отсудил за сломанную челюсть 200 тысяч

Петербуржец хотел отсудить за сломанную челюсть полмиллиона рублей, однако заполучил всего 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Кировский районный суд . Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все случилось в феврале 2020 года в Красносельском районе. Два мужчины начали конфликтовать, в результате один отхватил от другого кулаком в лицо. Хоть удар был и один, сломанная челюсть была обеспечена.

По данным врачей, перелом челюсти действительно был, мужчина пробыл с ним в больнице месяц. После операции долгое время испытывал проблемы с приемом пищи. По крайней мере так говорит он сам.

Представитель ответчика в суде заявил, что исковые требования ответчика завышены. По решению суда, доводы защитника оказались разумными, поэтому истец получил только 200 тысяч рублей.