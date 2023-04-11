В Красносельском районе 10 МЧСников тушили «Газель»

Пожар в Красносельском районе произошел под вечер 11 апреля. Как рассказывают в министерстве чрезвычайных ситуаций, он случился в 21:19. Сигнал о возгорании поступил из дома на Ленинском проспекте.

К месту происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Там уже выяснилось, что в автомобиле «Газель» происходило горение моторного отсека. В 21:38 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, по данным на 11 апреля, в Петербурге от коронавируса скончались восемь жителей.

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