В Красносельском районе 10 МЧСников тушили «Газель»

Пожар в Красносельском районе произошел под вечер 11 апреля. Как рассказывают в министерстве чрезвычайных ситуаций, он случился в 21:19. Сигнал о возгорании поступил из дома на Ленинском проспекте.

К месту происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Там уже выяснилось, что в автомобиле «Газель» происходило горение моторного отсека. В 21:38 пожар ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что по данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, по данным на 11 апреля, в Петербурге от коронавируса скончались восемь жителей.