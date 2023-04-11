От коронавируса скончались восемь жителей Петербурга

По данным Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, по данным на 11 апреля, в Петербурге от коронавируса скончались восемь жителей. Кроме этого, известно, что госпитализировано из-за осложнений 109 жителей города. Такие данные приводит портал «Стоп коронавирус».

Кроме этого, сообщается, что вылечиться смогли 1282 жителя, а заболел — 691.

С начала пандемии (с 2020 года — прим.Ред.) Управление Роспотребнадзора Российской Федерации в Петербурге официально подтверждено 1 927 539 случая заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что за март текущего года проведено более 14 тысяч исследований воды в Петербурге. Они подтвердили ее высокое качество. Об этом говорят в пресс-службе петербургского «Водоканала».