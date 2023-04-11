В Петербурге сделано свыше 14 тысяч исследований воды в марте

За март текущего года проведено более 14 тысяч исследований воды в Петербурге. Они подтвердили ее высокое качество. Об этом говорят в пресс-службе петербургского «Водоканала».

Всего было проверено 405 точек, в том числе 350 точек в распределительной сети. Говорят, что вода проверяется на качество по 94 показателям. В марте для этого отобрали 448 проб питьевой воды.

Исследовались санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели. Превышений гигиенических нормативов не зарегистрировано, уверяют в организации.

Ранее сообщалось, что По информации прокуратуры Кировского района города, местная жительница попадет под суд из-за того, что не выплачивала алименты. Она — дееспособный родитель. Подробнее об этом деле вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.