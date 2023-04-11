Петербурженка попала под суд из-за неуплаты алиментов

По информации прокуратуры Кировского района города, местная жительница попадет под суд из-за того, что не выплачивала алименты.

Она — дееспособный родитель. Поэтому согласно решению прокуратуры и исполнительному листу, она теперь должна каждый месяц выплачивать алименты на свою дочь.

По данным прокуратуры, сейчас у гражданки долг по алиментам свыше 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Светлом Екатеринбурга между двумя женщинами-матерями произошел конфликт на территории детского сада. Как итог, они подрались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения городского управления МВД.