Две матери подрались в детском саду Екатеринбурга

В микрорайоне Светлом Екатеринбурга между двумя женщинами-матерями произошел конфликт на территории детского сада. Как итог, они подрались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения городского управления МВД.

Как выяснилось, одна из воспитанниц детского сада толкнула семилетнего мальчика. Когда тот упал, у него сломались очки. Мама мальчика потребовала компенсации за ремонт очков. Правда, мама девочки платить отказалась. Итог — драка.

В ходе драки пострадала мама девочки — осталась без клока волос и с порванной курткой. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о телесных повреждениях и причинении материального ущерба.

Ранее сообщалось, что петербуржец хотел отсудить за сломанную челюсть полмиллиона рублей, однако заполучил всего 200 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Кировский районный суд.