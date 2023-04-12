Врач Ломоносова рассказала, полезно ли серебро для здоровья

Слышали ли вы когда-нибудь о том, что серебро сделает вас здоровее? Такое мнение, оказывается, действительно имеет место быть. Врач-нефролог Елена Ломоносова рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» так ли это.

Например, есть люди, которые считают, что в этом вопросе может помочь даже опускание серебряной ложки в кружку чая. По словам Ломоносовой, толка в этом никакого нет. Эффекта от этого не будет совершенно.

А вот прибегать к коллоидному серебру и вовсе не стоит, так как маловероятно, что вы корректно рассчитаете дозу, а иначе это может быть опасным.

Также специалист не рекомендует и прикладывать серебро к ранам. Гораздо более эффективно — пользоваться антисептиками.

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