Врач Ломоносова рассказала, полезно ли серебро для здоровья

Слышали ли вы когда-нибудь о том, что серебро сделает вас здоровее? Такое мнение, оказывается, действительно имеет место быть. Врач-нефролог Елена Ломоносова рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» так ли это.

Например, есть люди, которые считают, что в этом вопросе может помочь даже опускание серебряной ложки в кружку чая. По словам Ломоносовой, толка в этом никакого нет. Эффекта от этого не будет совершенно.

А вот прибегать к коллоидному серебру и вовсе не стоит, так как маловероятно, что вы корректно рассчитаете дозу, а иначе это может быть опасным.

Также специалист не рекомендует и прикладывать серебро к ранам. Гораздо более эффективно — пользоваться антисептиками.

Ранее сообщалось, что Несмотря на процветание интернет-мошенничества, всем известные автоугонщики тоже никуда не делись. Так, например, по данным страхового дома ВСК, самой угоняемой машиной за три месяца 2023 года стала Kia.

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