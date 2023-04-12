В налоговой рассказали, кому нужно подавать декларации

Еще примерно около трех недель осталось до окончания срока подачи налоговой декларации. Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Санкт-Петербургу Марина Спиридонова рассказала, кому стоит обеспокоится этим вопросом.

Так, подать декларации нужно тем, кто получил доход от продажи своего движимого и недвижимого имущества. Это актуально тогда, когда стоимость продажи была выше минимального предельного значения.

Как рассказала Спиридонова в эфире телеканала «Санкт-Петербург», если речь идет об имуществе, то учитывается стоимость свыше миллиона.

Владеть этим имуществом вы должны либо менее трех лет (если квартиру получили в порядке наследования, дарения или приватизации), либо менее 5 лет (если объект не относится к перечисленным ограничениям).

налоговая общество


 

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