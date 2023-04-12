В Кингисеппе поймали мужчину, сообщившего о ложной угрозе

Сотрудниками полиции задержан гражданин сообщивший о ложной угрозе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Петербурга и Ленобласти.

Так, 7 апреля утром в отделение полиции позвонил неизвестный мужчина, он сообщил о ложной угрозе. Правоохранительные органы оперативно установили владельца телефона и приехали по адресу: на Большую улицу города Кингисеппа. Там был задержан пьяный мужчина.

7 апреля в 10:22 в полицию Кингисеппского района с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина, и сообщил, ложной угрозе.

Как выяснилось, им оказался гражданин, 1976 года рождения, который сообщил данную информацию из хулиганских побуждений.

В отношении мужчины завели уголовное дело, теперь он под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который ударил женщину-врача, приехавшую к нему же на вызов