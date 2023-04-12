В Петербурге осудили мужчину за то, что тот ударил врача

В Петербурге суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который ударил женщину-врача, приехавшую к нему же на вызов. Как пишет Петербург2, мужчину изначально обвиняли по статье о хулиганстве с применением насилия, однако суд оправдал его в данной части.

По решению Невского районного суда, мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев. Также его ждет удержание 10% заработной платы в доход государства, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции выявили у жителя Соснового Бора патроны и запчасти к оружию. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел. По информации правоохранительных органов, 389 патронов вполне пригодны для стрельбы. Хозяину гаража избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.