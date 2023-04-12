У жителя Соснового Бора нашли 449 патронов в гараже

Сотрудники полиции выявили у жителя Соснового Бора патроны и запчасти к оружию. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел.

По имеющейся информации, 7 апреля полицейские занимались розыском лиц, занимающихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как итог, обыскали и гараж одного из жителей.

У него нашли нечто похожее на винтовку, патроны — 449 штук, барабан к пистолету системы Наган, затвор к карабину, затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом.

Как показала экспертиза, 389 патронов вполне пригодны для стрельбы. Хозяину гаража избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции Кировского района Ленинградской области изъяты боеприпасы у жителя СНТ, напавшего с ножом на соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти