Петербургские полицейские ищут мошенника, обманувшего пенсионерку на 9,5 миллиона рублей

Полицейские ищут мошенника, обманувшего пенсионерку в Василеостровском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 7 апреля в полицию пришла 76-летняя женщина. Она рассказала, что в марте ей позвонил неизвестный и сказал, что является сотрудником Центробанка. Он убедил женщину в том, что неизвестные пытаются завладеть ее квартирой. Чтобы этого избежать, сначала пенсионерку убедили перевести 2,5 миллиона рублей, а потом продать квартиру и вырученные 7 миллионов перевести на биткоин-кошелек.

Ущерб потерпевшей составил 9 583 380 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении немного замедлилась — до 3,15% на 10 апреля против 3,29% неделей ранее. Такие данные содержатся в докладе министерства экономического развития РФ.