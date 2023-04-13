Клиенты билайна получили возможность не тратить интернет в метро

В Санкт-Петербурге билайн запустил бесплатную услугу , с помощью которой клиенты могут пользоваться мобильным интернетом в подземке, не расходуя при этом трафик своего тарифного пакета.

С февраля 2023 года сеть 4G билайна запущена на всех действующих станциях и линиях петербургского метрополитена, включая тоннели. Поэтому клиенты оператора могут оставаться на связи и выходить в интернет во время поездки по любой ветке. При этом билайн пошёл ещё дальше и предложил бесплатную услугу, позволяющую пользоваться в метро онлайн-сервисами, не тратя гигабайты своего тарифа.

Например, теперь в пути можно смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать стриминговые аудиосервисы, отправлять файлы в мессенджерах – и трафика в пакете не станет меньше.

Услуга доступна новым и действующим абонентам петербургского филиала билайна, пользующимся метрополитеном Санкт-Петербурга. Подключить ее можно до 15.03.2024 в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении билайна, на ряде пакетных тарифов. Услуга будет доступна в течение 365 дней с момента подключения, подробное описание услуги по ссылке .

В марте аналитическое агентство «Телеком Дейли» протестировало работу четырёх сотовых операторов в подземке, назвав билайн лидером по доступности интернета и средней скорости. Доступность мобильного интернета в сети билайн составила 99,9%. При этом везде, где действует сервис, была зафиксирована 100%-ная доступность скоростной сети 4G.

Общая средняя скорость передачи данных в метро, по словам агентства, составляет у билайна 87 Мбит/сек на загрузку, а на отправку – 18 Мбит/сек. Этого более чем достаточно для активных пользователей мобильного интернета – например, можно смотреть фильмы в высоком качестве и общаться по видеосвязи.

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