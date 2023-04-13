Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с медведем

Совсем скоро станет тепло — самое время для прогулок по лесам или даже целых походов, а как наступит лето — еще и сплавов. Вот только в лесу люди совершенно не одни. Хорошо, если повстречается птичка, а ведь вполне может попасться и медведь.

Так, фотограф дикой природы Константин Шатенев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснил, как действовать при встрече с косолапыми.

Первым делом после зимней спячки отходят крупные самцы. Сначала они не уходят слишком далеко от берлоги, однако позднее передвигаются туда, где снега меньше. Фактически, сейчас для мишек время непростое — растительной пищи еще нет, а белковая — в крайне ограниченном количестве. Приходится тратить свой подкожный жир.

Шатенев заявил, что медведи крайне редко рассматривают человека как возможную пищу, напротив, скорее пытаются и сами от него уйти. Тем не менее, если вдруг вам повстречается косолапый, тут важно его не пугать — иначе он действительно на вас нападет.

В этом случае нужно поговорить с мишкой спокойным, животное поймет интонацию и уйдет. Вариант номер два — поднимите руки повыше, так вы создадите иллюзию, что вы гораздо выше. Но делать это необходимо постепенно и плавно.