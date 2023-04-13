Россиян стали звать на работу за границу

Казалось бы, весь мир от нас отвернулся, но не тут-то было. Оказывается, российских специалистов много где ждут с распростёртыми объятиями. Например, по информации hh.ru, россиян стали вовсю звать на работу за границу. Правда, есть уточнение: речь именно о стране, а вот компания может быть хоть иностранной, хоть российской.

Если вы вдруг надумали переезжать, то знайте, что больше всего российских работяг ждут в Индонезии, Сербии, США, Мексике и Кыргызстане. Также все чаще стали звать российских специалистов в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию и Португалию. Поясним, что ранее в страны из последнего предложения россиян вполне себе приглашали на работу, вот только делали это редко. Сейчас же речь идет о десятках предложений.

А вот не то чтобы рады нам в таких странах как Бангладеш, Исландия, Норвегия. Стали реже звать россиян: Словакия, Франция, Великобритания, Латвия, Италия, Польша и Финляндия.