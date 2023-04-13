Российских застройщиков попросили поубавить денежные аппетиты

Состоялась очередная Ясинская международная научная конференция. На ней выступил глава российского министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В рамках своего выступления он попросил застройщиков снизить цены на жилье. Об этом пишет restate.ru.

Как передает издание, такие возможности вполне себе у застройщиков есть. Кроме этого, он обратил внимание на то, что в России 80% купленного жилья — через программы льготных ипотек. Ввиду этого он и задал вопрос: не хотят ли застройщики поумерить аппетиты, чтобы продавалось жилье хотя бы немного.

Ранее президент страны Владимир Путин также заявил, что на рынке недвижимости происходит затоваривание, что в дальнейшем может привести к негативным последствиям.

Ранее сообщалось, что россиян готовы и очень даже охотно зовут работать за границу. Рассказываем, куда именно.