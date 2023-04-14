Руководство Мурманского рыбного порта сомневается в успехе планируемой реновации

По информации Морцентра, за 2022 год перевалка рыбопродукции в Арктическом и Балтийском бассейнах составила суммарно 576 тысяч тонн. Большую часть из них перевалил Мурманский морской рыбный порт.

На его долю пришлось около 40% или 326,4 тысячи тонн рыбы в численном эквиваленте. Как пишет РБК, фактически, такой рост показателей рыбоперевалки в случае с этим портом в первую очередь связан с частными вложениями в него.

Большую роль сыграло обновление инфраструктуры, которая менялась за счет частных инвесторов. Со слов гендиректора порта Эдуарда Малашенкова, например, была построена и по сей день функционирует площадка для одновременного размещения 150 контейнеров с подключением к электросети. Также изменения коснулись перегрузочного оборудования – его обновили и отремонтировали. Помимо этого, проведена реконструкция подъездных путей.

Предлагаемый государством проект реновации предполагает снос 290 объектов южного района рыбного порта. Взамен хотят построить всего семь объектов инфраструктуры.

В этом случае руководство порта в сомнениях, насколько это стоящая затея, так как нет уверенности в том, что проект воплотится в жизнь и уж тем более будет приносить доход и государству, и инвестору.