Ольга Бузова попала под иск на миллион евро из-за вина

Певица, представительница шоубиза Ольга Бузова получила в свой адрес судебный иск. Немного-немало, а исковые требование — миллион евро и еще полтора миллиона рублей. Причина — вино Buzwine.

Как сообщает телеграм-канал Baza, с иском обратилась компания «Глобал Вайн Дистрибьюшен». Как выяснилось, еще в 2020 компания и певица договорились о производстве вина. Вино уже стали разливать, однако что-то пошло не по плану — Бузова решила не давать свое согласие на изображение себя же и имени.

Как итог, компания пошла в Верховный суд, чтобы взыскать с музыкального лейбла певицы. Вот только суд отказал. Теперь компания требует деньги с Бузовой, ведь после ее отказа бутылки попросту пришлось утилизировать, что повлекло немалые расходы.

Теперь выше названные суммы требуют взыскать с Бузовой и с её лейбла.