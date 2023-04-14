В семи районах Петербурга разогнали нелегальных торговцев

На днях комитет по контролю за имуществом решил устроить рейды в нескольких районах Петербурга — если быть точнее, то в семи. Причиной рейдов стал поиск торговых точек, которые трудятся нелегально. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Так, комитет расчистил 35 земельных участков. Так, выгнать удалось нелегальных продавцов овощей, сувениров, шиномонтажников. Так, проверки коснулись Центрального, Выборгского, Приморского, Невского, Кировского, Красносельского и Московского районов города, пишет Табло СМИ.

Так, нелегалов выловили на Дворцовой площади, а также у станций метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Озерки», «Проспект Просвещения».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Всеволожского района задержали подозреваемого в налете на магазин. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.