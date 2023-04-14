Житель Ленобласти пошел под статью ради коньяка

Сотрудники полиции Всеволожского района задержали подозреваемого в налете на магазин. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

Так, 10 апреля в полицию обратился кассир продуктового магазина. Он рассказал, что к ним около 22:00 ворвался неизвестный мужчина. Он стал угрожать ножом и стащил в этот момент бутылку коньяка.

Сейчас полиция завела уголовное дело по статье о разбое. Уже задержан и подозреваемый — 40-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга неизвестный угрожал местному предпринимателю убийством. Более того, успел в него и выстрелить. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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