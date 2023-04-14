Петербуржец попал на миллион из-за «сотрудника банка»

В четверг, 13 апреля, в отделение полиции пришел петербуржец. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Так, ему еще 11 апреля позвонил неизвестный, сказал, что является сотрудником банка.

По информации Табло СМИ, мошенник убеждал наивного горожанина в том, что с его счета пытаются украсть деньги. Чтобы из спасти, старика попросили назвать данные банковских карт, коды, которые приходят ему в СМС.

Ущерб составил 989 199 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, говорит источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что среда, 12 апреля, не обошлась для Петербурга без криминала. Так, в полицию пришел мужчина — генеральный директор некой фирмы. Кроме этого, сотрудники полиции Всеволожского района задержали подозреваемого в налете на магазин. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.