В Петербурге подвели итоги бизнес-завтрака «Лицом к потребителю. Счастье внутри»

В Петербурге прошел первый бизнес-завтрак по теме «Лицом к потребителю. Счастье внутри» в рамках XVI конкурса «Доверие потребителя». На мероприятии обсудили, какие задачи по оптимизации процессов без потери ресурсов и снижения качества ставят перед собой лидеры рынков недвижимости Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщается на портале https://doveriekonkurs.ru/.

На бизнес-завтраке присутствовали представители банков ПАО «Банк «Санкт-Петербург», филиала «Росбанк Дом» ПАО РОСБАНК по Северо-Западному Федеральному округу; застройщиков Объединения «Строительный трест», ИСХ AAG, АО «Ленстройтрест», Setl City, «Главстрой Санкт-Петербург», РСТИ, Группы ЦДС, 1-ой Академии недвижимости; управляющих компаний ГК «КВС-Сервис», УК Well, ГК «Балтийский Дом»; сети апарт-отелей YE’S, ГК «Адвекс. Недвижимость», компании Nicoliers, Госстройнадзора Петербурга и ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

События последних лет научили лидеров рынка недвижимости оптимизировать процессы без потери ресурсов и снижения качества продуктов и услуг. Проекты, которые сегодня успешно конкурируют в условиях нестабильного рынка, объединяют такие качества, как доступность по деньгам, эргономичность и эстетика, а также стремление сэкономить время.

Лидеры рынка сосредоточили внимание на создании многофункциональной среды для каждого жителя своих комплексов. К примеру, в АО «Ленстройтрест» в прошлом году взялись за обновление собственных стандартов отделки, МОПов и благоустройства.

Как отметил гендиректор операционного бизнеса АО «Ленстройтрест», в планы на этот год входит разработка стандартов «Умного дома» и развитие общественных пространств, в частности, создание соседских Центров. В новой очереди ЖК «Янила Драйв» между двумя корпусами будет создана центральная галерея с лаунж зоной, зоной кафе и санузлами.

Заместитель гендиректора по развитию Объединения «Строительный трест» Анзор Берсиров рассказал, что локация жилья бизнес-класса делает всю работу за застройщика, остается лишь оснастить объекты базовыми «фишками».

В компании «Главстрой Санкт-Петербург» используют комплексный подход к развитию экорайона «Юнтолово». По словам директора проекта «Юнтолово» Ирины Межейниковой, на территории 437 га будет построено 2,2 млн кв. метров жилья, сегодня есть школа, два детских сада, детские и спортивные площадки. Порядка 70 га будут занимать парки и зеленые зоны. В ЖК создаются уникальные площадки для общения и игр, большое внимание уделяется экоспорту, открыт гребной клуб.