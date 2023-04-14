Работа в выходные или как выжить трудоголику: несколько советов

Есть ли среди вас те, кто работает до победного, в том числе и в праздники, и в выходные? Что ж, крепитесь, а мы с вами поделимся несколькими советами, которые могут облегчить ваши рабочие мучения.

Во-первых и, пожалуй, в главных, если рабочего режима в календарный выходной не избежать, попробуйте создать для себя максимально комфортную обстановку. Если вы на удаленке, то попробуйте поработать вне дома, смените обстановку. Тем более, что на дворе весна, самое время освежиться. Если же удаленка не ваш случай, попробуйте попросту «заякориться» на работе. Принесите в офис любимую кружку, статуэтку или фотографию. Так атмосфера станет более приятной.

Кроме этого, важно все-таки периодически отправляться в «тайм-аут». Совершенно точно ничего страшного не случится, если вы, например, прерветесь на обед. Работа никуда не сбежит, а вот организм скажет вам большое спасибо, что вы дали ему небольшой перерыв.

В период отдыха важно устроить себе информационный детокс. Отложите в сторону телефон, ноутбук и прочее. Освободите мозг от внешних раздражителей и бесконечного потока информации, дайте ему время успокоиться и переварить то, что поступило в него в течение дня.

Иногда под конец дня кажется, что вроде как отпахали по полной, а задач все также предостаточно. Чтобы не перегореть из-за этого и не испытывать сильный стресс, сконцентрируйте свое внимание на достигнутом. Посмотрите на то, сколько вам удалось сделать за день, осознайте, какой большой путь вы проделали. Только с таким положительным настроем беритесь за новые задачи.