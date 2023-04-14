Домик, но не в деревне: где и за сколько можно приобрести домик в регионе

Совсем скоро уже откроется дачный сезон — время копать грядки, высаживать цветочки, да и просто наслаждаться загородной жизнью вдали от города. Вот только вдали от города, как правило, покупать себе домик — дорого-богато, тем более, когда речь идет о таком регионе как Ленобласть. По информации «Загородного обозрения», куда выгоднее сейчас присмотреть домик в черте Петербурга.

На данный момент в Санкт-Петербурге на продажу выставлен 881 частный дом. И домики разбираются постепенно, все-таки сезон близится, поэтому участки уходят как горячие пирожки. Так, с октября число вариантов стало на 3,93% меньше — или на 36 объектов.

Особенно заметно снижение предложений в сегменте до 10 миллионов рублей. Так, сейчас вам готовы предложить 141 частный дом, что на 20,34% меньше, чем в том же октябре 2022 года.

Однако есть районы, где число вариантов все-таки подросло. Все в те же 10 миллионов можно уложиться в Выборгском, Московском, Невском и Приморском районах. Именно здесь предложений все-таки побольше.

А вот больше всего таких частных домов, доступных для покупки, в Пушкинском районе. Здесь есть целых 40 вариантов. Самый бюджетный вариант — 2,9 миллиона рублей. За эти деньги вам готовы предложить 75 квадратов и шесть соток.

Еще приличный выбор в Красносельском районе — 32 объекта, самый дешевый вариант — 2,5 миллиона рублей. Взамен на эту сумму вы получите 29 «квадратов» и те же шесть соток.