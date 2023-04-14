Леди Гагу взяли на работу в Белый дом

Неожиданно, но факт: певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта — настоящее имя, прим.Ред.). заняла пост … в Белом доме! Почему вдруг такие перемены в жизни? Хотя, конечно, отметим и не будем томить, что о завершении карьеры певицы речи не идет. По крайней мере пока.

Как пишут издания ТАСС и РИА Новости, такое решение о назначении на этот пост Леди Гаги принял сам президент Соединенных штатов Америки Джо Байден. Теперь певица будет совмещать свою работу с еще одной должностью — сопредседателя президентского комитета по культуре и искусству.

Как говорят СМИ, певица вовсю участвовала в агитации и многократно выступала в период предвыборной кампании Байдена. Более того, когда проходила инаугурация Байдена, она выступала с гимном США.

Подробности вы можете прочесть в нашем дзен-канале.