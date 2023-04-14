В Кузнечном переулке задержали очередного воришку

Полицейскими Центрального района задержан подозреваемый в грабеже в Кузнечном переулке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, все случилось еще 11 апреля. Так, в полицию пришел 52-летний мужчина. Он рассказал, что вечером на Кузнечном переулке на него напал неизвестный, он нанес ему два удара п лицо, после украл мобильный телефон, а затем сбежал.

Общая сумма ущерба составила 16 000 рублей. Уже на следующий день полицейские отыскали подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее сообщалось, что в Курортном районе Петербурга сотрудники полиции начали проверку из-за дорожно-транспортного происшествия. Все дело в том, что в результате происшествия пострадал школьник на велосипеде.