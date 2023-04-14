Стало известно состояние Романа Костомарова

Уже не первый месяц в спортивной информационной повестке состояние фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Сейчас он пока еще находится в больнице после очень непростого и длительного лечения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник, сейчас врачи помогают Костомарову восстановить мышцы. На данный момент спортсмен может сидеть на кровати, и даже без помощи посторонних. Спала у него и температура.

По имеющейся у издания информации, ближайшие месяцы он будет проводить в больнице, так как ведется его подготовка к протезированию.

Роман попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Все это время за его жизнь боролись врачи московской Коммунарки.

Ранее сообщалось, что в Калининском районе полицейскими задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.