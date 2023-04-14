Тысяча рублей стала поводом для статьи петербуржцу

В Калининском районе полицейскими задержан подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

Так, еще 7 апреля в отделение полиции пришел 50-летний мужчина. Он рассказал, что ночью на проспекте Металлистов неизвестный применил к нему физическую силу и украл 1,3 тысячи рублей. После тот сбежал с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Как итог, был задержан 32-летний неработающий ранее судимый мужчина.

Ранее сообщалось, что Калининский районный суд Петербурга принял решение об аресте школьника, который на днях устроил стрельбу в учеников из пневматического пистолета.