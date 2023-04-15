На СНСЗ спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин»

В городе на Неве спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит». Все происходило на Средне-Невском судостроительном заводе.

Так, по имеющейся информации, корабль был заложен еще 24 июля 2020 года. Это был восьмой минный тральщик, который был построен по этому проекту. Поясним, что корабль назван в честь контр-адмирала, который продолжительное время командовал подводными лодками Северного флота, Льва Чернавина.

Когда корабль спускали на воду, вдове контр-адмирала Галине Чернавиной дали право разбить бутылку шампанского о борт.

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