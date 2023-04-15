БДТ продолжит сотрудничество с Андреем Могучим

Большой драматический театр имени Товстоногова все-таки продолжит сотрудничество с режиссером Андреем Могучим. Как говорит директор театра Татьяна Архипова заявила, что все его спектакли будут в репертуаре, а планы насчет новых постановок — реализуют.

В разговоре с ТАСС она заявила, что структура управления БДТ изменилась ввиду нового устава. На данный момент ведется разработка новых форм творческого взаимодействия.

Напомним, что ранее стало известно, что 9 апреля истек срок контракта с Андреем Могучим. Тогда же федеральный минкульт утвердил новый устав Большого драматического театра.

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