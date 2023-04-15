На Маршала Говорова иномарка сбила 14-летнего подростка

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел. По имеющейся информации на данный момент, все случилось 15 апреля в 09:15.

Как рассказывают специалисты ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маршала Говорова. За рулем авто «Хонда CRV» была 66-летняя женщина. В какой-то момент она сбила 14-летнего подростка, который стоял на трамвайной остановке. По какой причине произошел наезд — пока неизвестно.

В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Сейчас полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства.