На Маршала Говорова иномарка сбила 14-летнего подростка

Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел. По имеющейся информации на данный момент, все случилось 15 апреля в 09:15.
Как рассказывают специалисты ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Маршала Говорова. За рулем авто «Хонда CRV» была 66-летняя женщина. В какой-то момент она сбила 14-летнего подростка, который стоял на трамвайной остановке. По какой причине произошел наезд — пока неизвестно.
В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Сейчас полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства.
Ранее сообщалось, что петербуржцам придется проявить терпение из-за перекрытия внешнего кольца КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе.
дтп общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Говорова иномарка сбила 14-летнего подростка
Петербуржцам придется забыть про часть внешнего кольца КАД на полгода
Столкновение иномарок на «Коле» привело к двум смертям
Депутаты Петербурга предложили запретить курение в России с 2088 года
В Петербурге на пересечении КИМа и Уральской сбили 81-летнюю пенсионерку
На СНСЗ спустили на воду корабль противоминной обороны «Лев Чернавин»
БДТ продолжит сотрудничество с Андреем Могучим
В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже пенсионера