Чтобы счастье не проспать: что можно и нельзя делать в ночь на Пасху (

Вот-вот, уже в ночь с 15 на 16 апреля православные будут отмечать Пасху. Все мы знаем про имеющиеся традиции в виду этого праздника: по типу битья яиц и готовки кулича. Но знали ли вы, что немало и поверий, что можно делать, а что нельзя? Делимся ими и с вами.

Так, например, говорят, что в пасхальную ночь нельзя спать — чтобы не проспать свое счастье, а если под звон колоколов на всенощной службе загадать желание, оно непременно сбудется.

Девушкам вот советуют умываться той водой, в которых лежали пасхальные яйца. Спросите, зачем? Отвечаем: для сохранения молодости и красоты, говорят народные мудрости.

Также в этот день надо обязательно быть в хорошем настроении, дарить улыбку окружающим, а также помогать нуждающимся. В каком формате вы окажете помощь, не так принципиально. Может быть, вы пожертвуете денег в какой-либо благотворительный фонд, а может просто угостите бездомного хлебом.

Запретов на Пасху не так уж много. Как вы поняли, ругаться — не стоит, хотя этого в принципе по жизни лучше бы избегать. Кроме этого, говорят, нельзя заниматься домашней работой: уборка, глажка, стирка и прочие прелести откладываются на следующую неделю, если уж вы проворонили Чистый четверг.

Еще не рекомендуется выбрасывать остатки с праздничного стола в мусор — их следует отдать домашним животным. В целом же, что касается стола, считается, что никаких излишеств на нем не должно быть. К слову, многие верующие соблюдали пост, поэтому важно не перегружать свой организм.

Какие еще есть приметы? Например, оказывается, если у девушки чешется в этот день бровь, то встреча с суженным наступит уже вот-вот. Если одинокой девушке во время праздничного обеда на тарелку села муха, то совсем скоро ей поступит предложение руки и сердца.