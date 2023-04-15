В Ленобласти полицейские отловили телефонного вора

Сотрудниками полиции в Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже. О. этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, еще 11 марта в отделение полиции пришла 18-летняя девушка, она рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру в Выборге, ударил ее рукой в живот и стащил телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). После этого стали проводить розыскные мероприятия. Был найден подозреваемый. Им оказался 26-летний житель Ставропольского края, говорят правоохранительные органы в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что полиция Петербурга завела уголовное дело в отношении стрелка, который открыл пальбу по прохожим в Невском районе города. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.