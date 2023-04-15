Мошенники развели пенсионерку из Петербурга на полмиллиона

Подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, еще 1 марта 2023 года в полицию пришла 85-летняя пенсионерка. Она рассказала правоохранительным органам, что стала жертвой мошенников. Можно сказать, ее развели по уже традиционной схеме — ваш родственник попал в ДТП.

Как итог, она лишилась более полумиллиона рублей. После было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Позднее попался и сам мошенник — его выловили на улице Лени Голикова. Это был 51-летний житель Карелии. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции в Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже. О. этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.