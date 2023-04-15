В Московском районе загорелся БМВ

Пожар в Московском районе Петербурга произошел сегодня, 15 апреля. Сигнал в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступил в 04:30. Об этом специалисты ведомства написали в своих социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба министерства в своем телеграмм-канале, возгорание случилось вблизи дома 73 по Пулковском шоссе. Если быть точнее, то у шестого корпуса.

К месту происшествия сразу после получения сигнала выехали специалисты-огнеборцы. На месте выяснялось, что возле дома вовсю полыхал автомобиль БМВ.

Как зафиксировали специалисты, горение распространилось на всю площадь. Уже в 04:49 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава, уточнили в социальных сетях министерства чрезвычайных ситуаций.