Житель Забайкалья выманил у петербурженки 200 тысяч рублей

Сотрудники полиции Калининского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, случилось все 12 апреля днем. В этот день в полицию пришла пенсионерка. Она рассказала, что сутками ранее ей позвонил неизвестный мужчина. Он стал ей рассказывать, что ее внучка — виновница ДТП.

Чтобы та смогла избежать уголовной ответственности, естественно, нужно было заплатить и немало. Так, женщина наивно отдала приехавшему к ней курьеру 200 тысяч рублей. В результате было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Уже 13 апреля сотрудники полиции задержали подозреваемого. Это был 23-летний неработающий ранее судимый житель Забайкальского края, говорят в правоохранительных органах.