Частичку Благодатного огня привезут в Петербург к 16 апреля

Уже в ночь с 15 на 16 апреля православные будут праздновать Пасху. В связи с этим в разные города страны привезут частичку Благодатного огня. Не будет исключением, конечно же, и Петербург. По имеющейся информации, сначала Благодатный огонь привезут в Москву, в аэропорт Внуково. Оттуда его уже лампадами доставят и в другие уголки страны. Об этом говорят в Санкт-Петербургской митрополии.

По уже сложившейся традиции из аэропорта Пулково святыню отправят в Казанский кафедральный собор, Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор.

Ранее мы писали о том, что все знают про такие традиции как печь на Пасху куличи и бить яйца. Однако есть и те, которые совсем не очевидны. Делимся с вами информацией, что можно и нельзя делать в этот светлый праздник.