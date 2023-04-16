Уличные музыканты могут начать подачу заявок на выступления на улицах Петербурга

Открыт прием заявок на согласование уличных выступлений в Северной столице. Свою заявку исполнители могут оставить на сайте «Культура Петербурга».

Напомним, что с 1 мая в городе вступает в силу закон, который требует согласовывать не только место, но и время выступлений уличных музыкантов. Для всех желающих это сделать прием заявок открыт заранее.

На сайте есть интерактивная карта, там расставлены точки, где можно законно согласовать и организовать уличное выступление. При этом места распределены между тремя категориями. Белые точки — это некие тихие зоны, здесь под запретом усилители и ударные. Сиреневые точки в свою очередь разрешают использование такого звукового оборудования, суммарная мощность которого не превысит 500 Вт. Также имеются и темно-синие точки, это, так сказать, места без ограничений.

Ранее сообщалось, что тихие зоны должны быть в 10 метрах от этих объектов, умеренные — в 50, а громкие — в 150. Также есть и правила по срокам — за сколько дней до выступления его нужно согласовать.