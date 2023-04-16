Пасхальное богослужение прошло в Казанском соборе в ночь с 15 на 16 апреля

В ночь с субботы на воскресенье — с 15 на 16 апреля — все православные христиане отмечали праздник — Пасху. В Петербурге пасхальное богослужение прошло и в Казанском кафедральном соборе. В ходе богослужения верующие также совершили и крестный ход.

Утром, 16 апреля, в 09.00 также прошла Божественная литургия. Также жителям напомнили, что прийти освятить куличи и яйца в храме можно с 12:30 до 21:00.

Напомним, что Пасха — главный праздник для православных христиан, ведь он знаменует воскресение распятого Иисуса Христа из мертвых.

Ранее мы делали большой материал о том, какие необычные приметы имеются в день Пасхи. В подборке речь идет совсем не о том, что нужно печь куличи и бить яйца. Есть приметы и на тему суженных, а также сохранения красоты и молодости. Подробности об этом вы можете узнать в нашем материале по следующей ссылке.